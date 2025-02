Pecoraro Scanio: subito incentivi a Giovani startup Roma, 1 feb. (askanews) - Dal convegno "Salerno Ecodigital"che si è tenuto a palazzo di Città con istituzioni, giovani startup e imprese innovative Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital ha sottolineato l'importanza di un sostegno concreto alle startup innovative realizzate dai giovani: "Governo e Parlamento incentivino le startup innovative realizzate da giovani, questa è la sfida EcoDigital partita da Salerno dall'incontro su agrifood e turismo, due settori importanti per il Sud e per tutta l'Italia, dove dobbiamo sostenere l'innovazione, in particolare quella creata da giovani. Che creano lavoro e che invece di emigrare all'estero, restano nel nostro Paese a creare lavoro, benessere e futuro. Cosa serve? Un incentivo reale e soprattutto eliminare una serie di obblighi burocratici inutili e aggiuntivi che danneggiano la capacità di guardare alla transizione ecologica e digitale. Innoviamo e sosteniamo l'innovazione." Nella sala del Gonfalone " Salerno EcoDigital", è stata un'importante occasione di confronto dedicata alle migliori pratiche tecnologiche e normative per una transizione ecologica e digitale giusta. Agrifood e turismo, due settori chiave per l'economia locale e nazionale, saranno al centro di dibattiti, interventi e presentazioni di esperienze innovative, grazie alla partecipazione di attivisti, imprese e istituzioni. L'evento ha visto la presenza anche di Alessandro Ferrara, Assessore alle attività produttive e turismo del Comune di Salerno e Luciano Pignataro, giornalista, scrittore e gastronomo. E tra le best practice Giuseppe Pagano, fondatore dell'Azienda agricola San Salvatore; Giuseppe Coletti, CEO e co-founder di Authentico; Iolanda Busillo, fondatrice di Lemonline; Piercamillo Falasca, responsabile relazioni istituzionali di Enzima12; Giampaolo Iacomino, Head of Marketing and Sales di riso Ellebi - "Hera nei campi" Gianluca Quaranta, amministratore di Unico Alburni Natura; Alessandro Di Capua, fondatore di Prosit Agency. A moderare la discussione Christian Cutino, responsabile EcoDigital Campania e Speaker per RCS75. Alfonso Pecoraro Scanio ha sottolineato l'importanza di un sostegno concreto alle startup innovative realizzate dai giovani: Salerno EcoDigital è organizzato dalla Rete EcoDigital con il patrocinio del Comune di Salerno e della Fondazione UniVerde. L'evento sarà trasmesso in diretta su Radio Radicale. Media partner dell'evento Italpress, RCS75 Digital Radio, Opera2030 e TeleAmbiente.