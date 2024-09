Pecoraro Scanio: "Siccità e clima siano priorità del G7" Siracusa, 24 set. (askanews) - Dal G7 di Siracusa Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro dell'Agricoltura rilancia l'emergenza siccità e clima e chiede ai ministri del G7 che si investa come priorità sulla tutela delle acqua dolci in Italia e nel Mediterraneo. "Sottovalutare la crisi climatica è un errore drammatico di cui gli agricoltori e il Sud saranno le prime vittime. Occorre agire con decisione e creare anche dei certificati blu che premino il risparmio idrico". "Non si può fare una riunione dei ministri del G7 senza avere questa sfida come elemento centrale serve innovazione, in Sicilia in particolare serve manutenzione dell'efficienza degli impianti idrici", "L'agricoltura senza acqua non esiste, rilancio anche la necessità di certificati blu che premino tutte le aziende e attività che fanno risparmio idrico e rispetto di questo bene prezioso".