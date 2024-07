Pecoraro Scanio: Pugno duro contro incendiari Roma, 31 lug. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, che da ministro dell'Agricoltura introdusse l'art. 416 bis del Codice penale ovvero il reato di incendio boschivo, ha rilanciato anche quest'anno la campagna di sensibilizzazione contro gli incendi #StopIncendiBoschivi2024 coinvolgendo giovani attivisti, testimonial noti e istituzioni. "La crisi climatica e la siccità raddoppiano i rischi e i danni collegati agli incendi ecco perché occorre diffondere una cultura della prevenzione e usare i numeri di pronto intervento come il 1515. Ma serve anche un pugno duro contro i criminali che appiccano fuochi ai nostri boschi e ancor di più se avviene in Aree protette. E occorre non solo fermare gli incendiari ma condannarli e controllare che non ripetano i reati visto l'alto numero di recidivi" afferma Pecoraro Scanio. Quest'anno ai testimonial storici come Jimmy Ghione, inviato di Striscia la notizia, si è aggiunto il conduttore di Linea Verde Illumina, Francesco Gasparri, e ai parlamentari nazionali si sono aggiunti molti deputati regionali siciliani che rilanciano l'emergenza collegata anche alla siccità.