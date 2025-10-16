Pecoraro Scanio: "In Campania serve una scossa di partecipazione" Roma, 16 ott. (askanews) - "È partita la sfida per il voto in Campania del 23 e 24 novembre, con la presentazione della Lista Fico, la lista del candidato presidente Roberto Fico", dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura e promotore della rete EcoDigital, stamani alla presentazione presso l'Hotel Mediterraneo. "Siamo davanti a un momento decisivo - prosegue Pecoraro Scanio - perché il vero nemico del cambiamento nelle nostre regioni non è un avversario politico, ma l'astensionismo, in particolare quello dei giovani. È fondamentale che tornino a credere nella partecipazione, perché solo attraverso il voto e l'impegno civico possiamo costruire un futuro migliore per la Campania e per l'Italia". L'ex ministro ha inoltre annunciato il proprio sostegno ai candidati impegnati nella sfida Ecodigital e in particolare a un giovane di 23 anni candidato dalla lista FICO: "Ho scelto di sostenere un ventitreenne, perché credo che la politica debba tornare a parlare il linguaggio delle nuove generazioni: innovazione, coraggio e visione del futuro. I nostri giovani non devono più essere costretti ad andare via per realizzarsi; dobbiamo, al contrario, creare le condizioni per attrarre talenti e favorire chi vuole costruire qui la propria impresa e il proprio futuro". In questa direzione Pecoraro Scanio ha rilanciato una delle sue storiche proposte: "Da tempo chiedo che vengano azzerate o almeno ridotte le tasse e le restrizioni burocratiche per tutte le start-up innovative fondate da giovani under 35. È una misura concreta per far ripartire il Mezzogiorno e offrire opportunità reali a chi ha idee e voglia di fare. Mi auguro che questa proposta venga raccolta da tutte le liste e da tutti i candidati, indipendentemente dallo schieramento". Infine, un plauso a Roberto Fico e al progetto civico che sta animando questa tornata elettorale: "Apprezzo molto il lavoro di Roberto Fico e la sua scelta di costruire una lista civica aperta alla società civile organizzata, ai comitati, alle associazioni e ai gruppi di giovani che ogni giorno si impegnano sui territori. È un voto di opinione e di attivismo, non di clientele. È la dimostrazione che la politica può tornare ad essere uno strumento di partecipazione e cambiamento". "Cambiare si può, e si deve - conclude Pecoraro Scanio - ma serve entusiasmo, partecipazione e fiducia. Solo così potremo costruire una Campania più giusta, sostenibile e innovativa".