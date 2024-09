Pecoraro Scanio: estate climatica senza precedenti, governo risponda Roma, 3 set. (askanews) - "L'estate 2024 sarà molto probabilmente la più calda da sempre. Il livello di umidità, di calore, di temperature elevate per un periodo lunghissimo non ha precedenti". Lo ha dichiarato in un video Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, lanciando un appello al governo. "Gli eventi estremi si sono succeduti dalle Alpi fino all'estremo Sud del Paese, abbiamo avuto grandinate straordinarie, trombe d'aria - ha proseguito - il governo davanti a questo deve rispondere e dire al Parlamento che cosa vuole fare. Non si può discutere di manovra finanziaria, risparmi e tagli e non dire nulla sulla catastrofe climatica che rischia di costare al Paese centinaia di miliardi di euro. Questa è un'emergenza a cui il governo deve rispondere".