Pecoraro Scanio da Napoli: poteri ai comuni per un turismo Ecodigital Roma, 2 nov. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente delle fondazione Univerde e docente di turismo alle Università Federico II di Napoli, Milano Bicocca e Roma Tor Vergata, rilancia da una Napoli in pieno boom di presenze la sfida per un "turismo Ecodigital, ecologico e digitale, che sia sostenibile e usi il massimo dell'innovazione". "Servono più poteri ai comuni per controllare i flussi turistici, specie dei gruppi ed evitare un overtourism che finisca per degradare i luoghi e non permettere un'offerta di qualità ai visitatori. Ho già lanciato dalle Cinqueterre un analogo appello. Oggi il digitale consente di monitorare e indirizzare il turismo perché rispetti il territorio, le tradizioni e chi vi abita portando benessere e non espellendo cittadini e attività tradizionali dai centri storici trasformandoli in friggitorie e negozietti di souvenir fatti in Cina. Ecco perché una transizione Ecodigital è urgente".