Pecoraro Scanio: "Auguri a Napoli per i suoi 2.500 anni" Milano, 29 set. (askanews) - "Rivolgo i miei più sentiti auguri alla città di Napoli per i suoi duemilacinquecento anni di storia e il Brindisi organizzato oggi .Una bellissima iniziativa che celebra il rilancio del ruolo di Napoli come grande capitale del Mediterraneo: città dell'accoglienza, della cultura e di un turismo che deve essere sempre più sostenibile". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura intervenuto a Brindisi sulla Msc world Europa. "Napoli è una città straordinaria - prosegue Pecoraro Scanio - custode di patrimoni mondiali riconosciuti dall'UNESCO, dal centro storico all'arte del pizzaiuolo napoletano, fino alla dieta mediterranea. È una capitale che ha regalato al mondo l'emozione del teatro lirico più antico, una lingua e una tradizione musicale uniche, ma anche innovazioni straordinarie, che si intrecciano con la sua grandissima storia. Per questo è importante continuare a valorizzare Napoli come una delle grandi capitali globali, che pur tra difficoltà e problemi, custodisce immense opportunità e potenzialità". "Il traguardo dei 2.500 anni rappresenta un risultato eccezionale, seppur accompagnato da quella dialettica tutta italiana sulla datazione tra Partenope e Neapolis. Ma ciò che conta - conclude Pecoraro Scanio - è celebrare Napoli come capitale mondiale della musica, della cultura, dello sport, della scienza e di tante eccellenze che meritano tutela, rispetto e promozione".