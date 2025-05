Pecoraro Scanio: "24 anni di boom per giovani agricoltori" Roma, 17 mag. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio ringrazia in particolare i giovani, le donne e le organizzazioni che hanno usato la legge d'orientamento per rilanciare l'agricoltura italiana. "Quando nel maggio 2001 ho firmato questa legge avevo tante speranze ma oggi devo dire che i risultati hanno superato le mie aspettative e lo devo all'entusiasmo dei giovani e alla forte azione di organizzazione come Coldiretti e in particolare di Campagna Amica" e aggiunge "devo dare atto che, seppure con diversa sensibilità, i ministri che mi sono succeduti hanno mantenuto l'impostazione di sostegno ad un'agricoltura multifunzionale, familiare e identitaria che avevo avviato. E oggi la rete mondiale della coalizione dei farmer market sta diffondendo il modello della legge 228/2001 anche all'estero." La Legge 228/2001, introdotta nel 2001 dal ministro Alfonso Pecoraro Scanio, ha rivoluzionato l'agricoltura italiana, ridefinendo il concetto di impresa agricola in chiave multifunzionale. Non solo produzione alimentare, ma anche attività ambientali, turistiche, educative, sociali e vendita diretta. La norma ha permesso agli agricoltori di ampliare i propri ambiti d'intervento, rendendo l'agricoltura un motore di sviluppo rurale e innovazione. I Giovani sono stati protagonisti del cambiamento. Al 2024, le aziende agricole guidate da under 35 rappresentano il 7,5% del totale, ma generano il 15% del valore economico del settore. Le imprese giovanili si distinguono per la redditività media più alta (82.500 euro annui, contro i 50.000 della media generale). Il 32% ha investito in innovazione tra il 2018 e il 2020, contro il 12,4% delle aziende guidate da over 40. Oggi in Italia operano circa 1.200 mercati di Campagna Amica, coinvolgendo oltre 12.000 agricoltori. Il fatturato complessivo si aggira sui 6 miliardi di euro, segno della loro rilevanza economica. Secondo Coldiretti/Ixè, il 59% degli italiani acquista dai contadini almeno una volta al mese. I mercati contadini promuovono i prodotti a chilometro zero, accorciando la filiera e rafforzando il legame diretto tra produttori e consumatori. L'impatto ambientale è positivo: meno trasporti significano meno emissioni. Inoltre, stimolano l'economia rurale e valorizzano le tradizioni gastronomiche locali. La norma ha aiutato la rinascita dei piccoli centri rurali. Nel 2023 si contano oltre 26.000 agriturismi, con Toscana e Bolzano in testa. Le fattorie didattiche attive nel 2024 sono 3.448, in crescita del 4% rispetto all'anno precedente. L'agricoltura sociale coinvolge 3.500 imprese e circa 40.000 addetti, offrendo inclusione a soggetti svantaggiati. Il settore agrituristico ha raggiunto un valore di 1,5 miliardi di euro nel 2023, con 15,5 milioni di presenze (58% straniere). Nel 2024, il valore aggiunto del settore agricolo è salito a 42,4 miliardi di euro (+3,5% rispetto al 2023).