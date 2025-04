Pecoraro: Golfo dei delfini e meetup Ecodigital a Taranto Roma, 15 apr. (askanews) - Giovedì 17 aprile alle ore 16.30, Taranto ospiterà un'importante iniziativa della rete Ecodigital in collaborazione con la Jonian Dolphin Conservation, realtà di eccellenza internazionale per la tutela dei delfini e dei cetacei del Mediterraneo. Il meetup ecodigital sarà dedicato alla difesa della bellezza naturale del Golfo di Taranto e alla promozione delle innovazioni ecodigitali. Giovani protagonisti della transizione ecologica e digitale presenteranno progetti concreti e idee per un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Saranno coinvolte anche imprese del territorio già impegnate in percorsi di cambiamento virtuoso. "È fondamentale valorizzare Taranto come laboratorio di innovazione verde e digitale - ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della Rete Ecodigital -. Dalle energie rinnovabili sostenibili all'agricoltura di qualità, fino alle start-up giovanili, Taranto può diventare una realtà di punta per l'Italia che cambia". Il valore simbolico e scientifico di Ketos, il centro di ricerca della Jonian Dolphin Conservation, dove si terrà l'iniziativa, è altissimo: un centro riconosciuto a livello internazionale, che da anni lavora per la salvaguardia dei delfini del nostro mare. "È urgente istituire finalmente l'Area Marina Protetta del Golfo di Taranto, un vero e proprio Santuario dei Cetacei - ha aggiunto Pecoraro Scanio - e completare al più presto il Centro Rifugio per i Delfini nei pressi dell'isola di San Paolo, un progetto innovativo e di grande impatto etico e ambientale". All'incontro parteciperanno giovani innovatori, rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca e della società civile, per condividere visioni e proposte per un futuro ecodigital. Un appuntamento da non perdere per chi crede nella bellezza, nella scienza e nel riscatto sostenibile di Taranto. Relatori e ospiti del Meetup: Cermelo Fanizza, Fondatore Jonian Dolphin Conservation, Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde e Promotore rete EcoDigital, Patty L'Abbate, Vicepresidente Commissione Ambiente, Camera dei Deputati, Sergio Prete, Commissario Straordinario AdSP del Mar Ionio - Porto di Taranto, Riccardo Toto, Direttore Generale Renexia, Roberto Carlucci, Professore Ordinario di Ecologia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Renato Mercadante, Delegato Regionale Coldiretti Giovani Impresa Puglia, Michele Carbotto, CEO Switchup, Nicola Mele, Fondatore Vigna Agrivoltaica, Emmanuel Sanarica, CEO e Founder Ulivé Posh.