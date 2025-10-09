Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Ai Mode GoogleAssegno unico 2026
Acquista il giornale
VideoPechino "spera" in un cessate il fuoco a Gaza "permanente e completo"
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Pechino "spera" in un cessate il fuoco a Gaza "permanente e completo"

Pechino "spera" in un cessate il fuoco a Gaza "permanente e completo"

Milano, 9 ott. (askanews) - Pechino afferma di sperare in un cessate il fuoco "permanente" a Gaza dopo che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla prima fase del piano di Trump per portare la pace nel territorio. "La Cina sostiene il rispetto del principio di governo palestinese della Palestina e promuove l'attuazione della soluzione dei due Stati", ha dichiarato Guo Jiakun, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, in una conferenza stampa consueta.