Pechino: serve dialogo per risolvere tensioni commerciali con Usa Milano, 13 mar. (askanews) - La Cina chiede un "dialogo" con Washington per risolvere le crescenti tensioni commerciali che hanno visto le due maggiori economie mondiali imporre una serie di dazi sulle reciproche importazioni. "Qualsiasi forma di comunicazione e consultazione deve basarsi sul rispetto reciproco, l'uguaglianza e il reciproco beneficio - ha dichiarato He Yongqian, portavoce del ministero del commercio cinese - Minacce e intimidazioni possono essere solo controproducenti. Si spera che gli Stati Uniti e la Cina collaborino insieme basandosi sui principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione win-win e tornino sulla strada giusta per risolvere i problemi attraverso il dialogo e la consultazione"