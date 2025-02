Pechino: le esercitazioni nei pressi di Taiwan sono di routine Milano, 27 feb. (askanews) - Pechino respinge il "clamore" su quello che definisce un "addestramento di routine" il giorno dopo che Taiwan ha dichiarato di aver inviato delle forze per rispondere alle esercitazioni cinesi con fuoco vivo nei pressi dell'isola. "Questi commenti dei dipartimenti competenti di Taiwan in merito all'addestramento di routine dell'Esercito Popolare di Liberazione sono pura esagerazione. Chiediamo che smettano di fare questo genere di gioco per attirare l'attenzione", ha detto il portavoce del ministero della Difesa Wu Qian in una conferenza stampa mensile.