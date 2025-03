Pdl Giornata riciclo carta, Comieco: onore filiera e cittadini Roma, 18 mar. (askanews) - "E' una proposta molto importante che rende onore non solo alla filiera della carta e a quello che rappresenta nel panorama economico italiano ma anche ai milioni di cittadini che fanno la raccolta differenziata ogni giorno, questo ci ha permesso di non diventare importatori dall'estero ma di essere autosufficienti e di esportare. Abbiamo raggiunto il primo posto in Europa e pensiamo si possa fare ancora di più e meglio intercettando quelle 700 mila tonnellate che ancora finiscono in discarica". Lo ha dichiarato il direttore generale di Comieco Carlo Montalbetti oggi alla Camera dei Deputati, in occasione della presentazione della Proposta di Legge per istituire, il 18 settembre, la Giornata Nazionale del Riciclo della Carta. Alla conferenza stampa hanno partecipato l'Onorevole Massimo Milani (FdI), Segretario VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, promotore in Parlamento dell'iniziativa; Giulio Cesareo, Direttore Ufficio comunicazione Sacro Convento di Assisi; Massimo Medugno, Direttore Generale Assocarta - Federazione Carta e Grafica; Luca Proietti, Direttore Generale Economia Circolare e Bonifiche MASE e Carlo Montalbetti Direttore Generale Comieco.