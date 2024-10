Patassini: "Un momento che impatterà sul mondo delle imprese" Roma, 16 ott. (askanews) - A margine del convegno dedicato alla Direttiva Nazionale NIS2, che entrerà in vigore a partire dal 17 ottobre, abbiamo parlato con On. Tullio Patassini, Caposegreteria Presidente Commissione Attività Produttive Camera dei Deputati: "Un momento particolare di approfondimento che impatterà in maniera decisiva sul mondo delle imprese, perché quest'ultime hanno bisogno di regole certe, chiare su un argomento fondamentale come la cybersicurezza, quindi la protezione di dati propri ed aziendali che nascono anche dalla capacità di essere grande del Made in Italy. Avere un'adeguata tutela dei dati significa avere un'adeguata tutela dei brevetti, delle attività aziendali e dei progetti. Il compito della politica è quello di semplificare le regole, ma attualmente è una grande opportunità per le imprese per potersi tutelare in un mondo che va fortemente verso questi sistemi, un mondo che va verso l'evoluzione e che necessità di protezione".