Pastore (Cnr-Irsa): "Nuovo approccio alla depurazione" Bari, 19 giu. (askanews) - A margine dell'evento Apulia Water Forum 2025, promosso da askanews, nel palazzo di acquedotto pugliese, abbiamo parlato con Carlo Pastore, Primo Ricercatore, Cnr - Irsa Istituto Di Ricerca Sulle Acque: "La giornata odierna ho portato in evidenza i risultati sperimentali di un nuovo approccio alla depurazione volto al recupero della materia prima in particolare sono state sviluppate variazioni di recupero e valorizzazione della sostanza organica proponendo un meccanismo alternativo a quello dell'attuale depurazione che si basa sulla loro demolizione preservando la complessità strutturale della sostanza organica che compone i reflui acquosi e recuperandola e quindi valorizzandola ci sono varie azioni progettuali che sono state già portate in porto e quindi hanno consentito l'ottenimento del conseguimento degli obiettivi del recupero delle risorse nell'ottica dell'economia circolare".