Parsons Dance attesissimo al TAM Teatro Arcimboldi con nuovo tour Milano, 2 nov. (askanews) - Parsons Dance torna ad affascinare le platee italiane con la sua danza vibrante e radiosa che è un inno alla fantasia e alla vita. Il nuovo tour "Balance of Power" arriva al TAM Teatro Arcimboldi Milano - il primo e il 2 novembre 2024 - con la partecipazione straordinaria di Elena D'Amario, esempio di un sogno realizzato (anche) negli Usa per un'italiana che sognava la danza. David Parsons si dice più innamorato che mai dell'Italia: "La mia prima volta fu nell'89 e fu subito amore a prima vista. L'Italia ha cambiato la mia vita, mi ha dato potere ed energia", afferma. Al centro del programma 2024 per la prima volta in Europa due nuove produzioni: Juke e The Shape of Us. D'Amario interpreta quest'ultimo e l'assolo The Balance of Power che dà il titolo al tour. Fondata nel 1985 dall'eclettico coreografo David Parsons e del lighting designer Howell Binkley, Parsons Dance è una tra le poche compagnie che, oltre a essersi affermate sulla scena internazionale con successo sempre rinnovato, è riuscita a lasciare un segno nell'immaginario contemporaneo e a creare coreografie divenute veri e propri "cult" della danza mondiale.