Parolin guida le preghiere per Papa Francesco in Piazza San Pietro Roma, 25 feb. (askanews) - I cardinali guidati dal segretario di Stato Pietro Parolin ed esponenti della curia romana si sono riuniti in piazza San Pietro per la preghiera del rosario in onore di Papa Francesco, che resta ricoverato al Gemelli in condizioni "critiche". Secondo il bollettino Vaticano diffuso la sera del 24 febbraio, Bergoglio, 88 anni, mostra segni di "leggero miglioramento"; la prognosi resta riservata.