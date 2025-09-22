Domenica 21 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero 22 settembreIsraele GazaFunerali KirkIntervista Minniti
Acquista il giornale
VideoParlano i sostenitori di Charlie Kirk: "E' gia' piu' grande di JFK"
22 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Parlano i sostenitori di Charlie Kirk: "E' gia' piu' grande di JFK"

Parlano i sostenitori di Charlie Kirk: "E' gia' piu' grande di JFK"

Migliaia di persone in Arizona per la commemorazione dell'attivista