Parlamento Francia approva risoluzione per maggior sostegno a Ucraina Parigi, 13 mar. (askanews) - I parlamentari dell'Assemblea nazionale francese hanno adottato una risoluzione per rafforzare il sostegno all'Ucraina, tra cui un appello a sequestrare gli asset russi congelati, a cui il governo si oppone. La presidente dell'Assemblea Nazionale, Yael Braun-Pivet: "La votazione è aperta. La votazione è chiusa. 474 elettori, sono stati espressi 342 voti, 172 voti necessari per la maggioranza. A favore 288, contrari 54. L'Assemblea Nazionale ha approvato. Prossima sessione domani alle 9. La sessione è chiusa. Grazie a tutti e buonanotte".