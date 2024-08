Parigi, Meloni incontra Bach (CIO): tra i temi l'equità nelle gare Parigi, 2 ago. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Parigi il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach. Al centro del colloquio - ha comunicato Palazzo Chigi, "uno scambio di vedute sull'andamento dei Giochi e sullo stato di preparazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026". Si è parlato anche del caso della pugile algerina Imane Khelif con l'azzurra Angela Carini che ha abbandonato l'incontro dopo pochi secondi, e delle regole per garantire equità nelle gare sportive. Meloni e Bach - secondo Palazzo Chigi - hanno concordato che governo e CIO "rimarranno in contatto per valutare come affrontare la questione per il futuro".