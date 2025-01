Parigi, manifestazione per gli ostaggi delle "Madri della Speranza" Parigi, 17 gen. (askanews) -A Parigi, a Place du Trocadéro, davanti alla Torre Eiffel, decine di persone si sono riunite come ogni settimana per chiedere la liberazione degli ostaggi a Gaza, stavolta con la speranza di poterli riabbracciare al più presto, dopo l'accordo di tregua che prevede il rilascio dei primi 30 il 19 gennaio. Nei cartelli, le foto degli ostaggi e la scritta "Liberateli". Le "Madri della Speranza" si incontrano ogni venerdì nel centro di Parigi da mesi.