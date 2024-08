Parigi 2024, Taddeucci: mai preparata una gara così, sto bene Parigi 9 ago. (askanews) - "Diciamo che fino a mese fa ancora questa Olimpiade non c'era, quindi avendola presa all'ultimo in una gara non mia, era completamente un paradosso, però alla fine ringrazio perché anche l'esperienza nei 1500 è stata bellissima. ovviamente non è paragonabile a questa però questa medaglia è tutto, cioè il sogno di ogni atleta è già essere all'Olimpiade, in più essere un medagliato olimpico è qualcosa di bellissimo". Lo ha detto Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo nella 10 km di fondo di nuoto, che si è conquistata il podio con una gara nella Senna. "Nella parte a favore di corrente - ha spiegato - ero nel mio, con un ritmo di bracciate più alte. Quando ero controcorrente diciamo che non ho molta potenza nella bracciata, nella spinta e quindi faticavo molto, quindi cercavo comunque di stare dietro alle altre e cercare di resistere e magari andare un po' più forte nella parte a favore però sono contenta". "Da un punto di vista medico sto bene - ha detto ancora, viste le preoccupazioni per l'inquinamento del fiume parigino - non ho niente per ora vediamo un periodo di incubazione di 2-3 giorni ma con le preventive medicinali dovrei stare bene". "Diciamo che una preparazione a una gara come questa - ha concluso Virginia Taddeucci - era totalmente ignota non avevamo mai preparato una gara di questo tipo negli ultimi anni abbiamo gareggiato in situazioni del genere se non anni precedenti in molti anni fa in altri Paesi. Quindi ultimamente si gareggiava in mare o in laghi molto piatti senza correnti e senza niente, quindi la preparazione è sempre stata come nelle altre gare: tuffandoci e comunque cercando una gara più al livello tattico e intelligente".