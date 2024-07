Parigi 2024, Stano: sono qui perché posso essere competitivo Parigi, 30 lug. (askanews) - "Io ho vinto la mia gara nel senso che nessuno mai si è infortunato con una bottiglietta sotto il piede, quindi almeno quello l'ho vinto. Grandissima, bellissima esperienza da non ripetere, ma sicuramente io la voglio vedere dal lato positivo: io ero motivato senza un ombra di dubbio, ma quello mi ha fatto capire che da un momento all'altro puoi perdere tutto quindi se vuoi davvero qualcosa te la devi andare a prendere con le unghie con i denti". Lo ha detto da' Casa Italia il campione olimpionico di marcia Massimo Stano, pronto per tornare a caccia di medaglie a Parigi 2024. "C'è stato un momento in cui la mia Olimpiade era a rischio - ha proseguito Stano - e quello che mi sono detto è stato subito: cerchiamo di risolvere il problema prima possibile, di arrivare in una condizione tale da poter essere competitivi, perché altrimenti non sarei qui sinceramente, cioè o sono competitivo o preferisco dare l'opportunità a qualcun altro di godere di questa esperienza olimpica"