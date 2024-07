Parigi 2024, Simonelli: voglio godermi questa Olimpiade Parigi, 31 lug. (askanews) - "È un cambiamento che neanche io mi aspettavo di ottenere in così poco tempo. E fino all'anno scorso aspiravo a magari qualificarmi alle Olimpiadi, magari con il minimo o magari con il ranking. Iniziata questa stagione ho fatto dei risultati che non mi aspettavo neanche io di poter fare, ma dopo che li ho fatti ho cominciato a crederci davvero e arrivo a questa Olimpiade come possibile protagonista, quindi diciamo che ho dovuto rivalutare un po' tutte le mie aspettative nel corso dell'anno e sicuramente vorrò godermi questo Olimpiade, vorrò godermi questo viaggio, questa avventura e quale modo migliore se non divertirmi nella mia gara e dare il massimo". Lo ha detto a Casa Italia Lorenzo Simonelli, campione europeo dei 110 ostacoli e tra le "punte" della squadra azzurra di atletica leggera.