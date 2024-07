Parigi 2024, Mattarella inaugura Casa Italia: sport è amicizia Parigi, 26 lug. (askanews) - "Una presenza così articolata raffigura lo sforzo complessivo, l'impegno complessivo, la vicinanza del nostro Paese a un evento come le Olimpiadi. In questo luogo che esprima una raffigurazione coinvolgete e suggestiva dell'Italia è il luogo ideale per sottolineare quanto il nostro Paese è partecipe a questo evento così importante non solo a livello sportivo, ma anche come segnale di amicizia e di incontro del mondo". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha inaugurato Casa Italia a Parigi, quartier generale della spedizione italiana alle Olimpiadi. L'inaugurazione di Casa Italia "raffigura come l'Italia partecipi con convinzione a questo messaggio che le Olimpiadi esprimono e colloca un luogo in cui si esprime il genio italiano per partecipare a questo grande evento", ha aggiunto Mattarella salutando gli ospiti di Casa Italia dopo il taglio del nastro.