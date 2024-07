Parigi 2024, Martinenghi: la medaglia la dedico ai miei e a tutti Parigi, 29 lug. (askanews) - "Come ho detto ieri questa medaglia la dedico a me stesso sicuramente, a tantissime persone, a mia famiglia, alla mia ragazza che mi ha venuto qua a vedermi, al mio allenatore, al mio team che ha fatto tutto quello che ho fatto, l'ho fatto grazie a loro, a tutti i miei amici, le persone che mi supportano, all'Italia, alla mia squadra, a tantissime persone. Mi fermo qua perché sennò mi dimentico sempre qualcuno Quindi evito di continuare a lasciare indietro qualcun altro, però la medaglia è un po' per tutti". Lo ha detto l'olimpionico dei 100 rana Nicolò Martinenghi, che ha festeggiato il suo oro a Casa Italia.