Parigi 2024, Malagò: tanti quarti posti, ma i conti alla fine Parigi 5 ago. (askanews) - "Sicuramente fino ad adesso siamo andati molto bene sulle medaglie pesanti: oro e argento, in assoluto qualcosa meno, ma d'altronde quando c'è il record in proporzione su tutte le nazioni per il numero dei quarti posti, quando vuoi giocare per il terzo e quarto fa parte anche questo dello sport, però tutti i conti li facciamo alla fine, questo è poco ma sicuro." Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha trascinato un primo, provvisorio bilancio di come sta andando la spedizione italiana a Parigi 2024. "Il tennis - ha aggiunto Malagò - doveva compensare qualcosa che fino ad adesso l'atletica non ha portato a casa o altre discipline. L'ho sempre detto, mi aspettavo molto della vela, mi aspetto molto ancora della ginnastica. Vediamo cosa succede".