Parigi 2024, le delegazioni riempiono il Villaggio Olimpico Parigi, 23 lug. (askanews) - Le delegazioni continuano ad arrivare al Villaggio Olimpico, a tre giorni dalla cerimonia sulla Senna che aprirà ufficialmente i Giochi di Parigi 2024. Nelle immagini, la tennista americana Coco Gauff e gli atleti di Turchia, Australia e Canada che prendono posto nel Villaggio degli Atleti. "Abbiamo tutte le ragioni per credere che vivremo momenti olimpici indimenticabili" ha detto il presidente del CIO Thomas Bach. Le gare inizieranno venerdì prima della cerimonia d'apertura, con le partite di calcio e rugby a sette; poi in serata la grande parata sulla Senna, per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici all'esterno di uno stadio. Le competizioni proseguiranno per oltre due settimane, fino all'11 agosto, per poi passare il testimone ai Giochi paralimpici dal 28 agosto all'8 settembre.