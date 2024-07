Parigi 2024, l'arrivo di LeBron James, Curry e le stelle dell'Nba Parigi, 24 lug. (askanews) - Le stelle dell'Nba, tra cui LeBron James e Steph Curry, sono arrivati a Lille, nel Nord della Francia, per l'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi. Nelle immagini si vedono anche Joel Embiid, Kevin Durant, Derrick White, Anthony Edwards e Anthony Davies che camminano sul binario della stazione. La superstar della pallacanestro LeBron James, 39 anni, sarà il portabandiera della delegazione statunitense alla cerimonia di apertura. "È un onore incredibile rappresentare gli Stati Uniti, soprattutto in un momento in cui tutto il mondo si riunisce", ha dichiarato il cestista dei Los Angeles Lakers.