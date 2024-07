Parigi 2024, Guterres: "Deporre le armi durante le Olimpiadi" New York, 23 lug. (askanews) - Il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha invitato i cittadini di tutto il mondo a "deporre le armi" in occasione dei Giochi olimpici di Parigi, in un videomessaggio che sarà trasmesso venerdì durante la cerimonia di apertura. Guterres ha anche ribadito che i valori delle Olimpiadi sono gli stessi delle Nazioni Unite.