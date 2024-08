Parigi 2024, Farfalle: giorno incredibile, confermarsi mai facile Parigi, 11 ago. (Askanews) - "È stata una giornata davvero incredibile dall'inizio alla fine di un'Olimpiade pazzesca, un'Olimpiade che ci siamo guadagnate con i denti e ci teniamo stretta questa medaglia. Una medaglia consecutiva che non è mai scontata, soprattutto nel nostro sport, dove la concorrenza negli ultimi anni è sempre più agguerrita. Abbiamo visto anche in questa finale olimpica come squadre che volevano il titolo, non sono arrivate, altre sono arrivate e riconfermare il podio olimpico ci rende veramente molto orgogliose". Lo ha detto, a nome di tutte le Farfalle della ginnastica ritmica, la capitana Alessia Maurelli, che con le compagne Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris ha vinto il bronzo nell'All Around a squadre a Parigi 2024. "Inutile dire che abbiamo sognato il primo, abbiamo sognato il secondo ma abbiamo anche sognato il terzo - ha aggiunto Maurelli - perché tantissime squadre sognavano la nostra stessa cosa, però poi la gara è gara e non sempre vince il migliore, ma vince chi si sa adattare. Noi nel secondo attrezzo ci siamo adattate a una condizione che non ci vedeva come favorite come il primo giorno che eravamo davanti in testa tutti, ma sapevamo che il nostro compito era quello di fare bene il secondo attrezzo e quindi questo, secondo me, mentalmente è un punto a vantaggio di una squadra che ha esperienza perché con me Martina era alla terza olimpiade, per Agnese e Dana era la seconda, per Laura era la prima e con noi un gruppo di riserve tra cui Alessia Russo davvero di grande qualità quindi il lavoro sia fisico che psicologico ci ha permesso di entrare e di fare il meglio possibile".