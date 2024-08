Parigi 2024, CIO: Senna balneabile, gare possono avere luogo Parigi, 6 ago. (askanews) - Aumentano i casi di atleti che hanno gareggiato nella Senna ai Giochi di Parigi 2024 che si sono ammalati dopo la triatleta belga Claire Michel, altri due triatleti svizzeri hanno sintomi compatibili con l'infezione intestinale, ma per Anne Descamps, portavoce del Comitato organizzatore di Parigi2024 "la Senna è balneabile e le gare possono avere luogo". Lo ha detto nel corso del briefing quotidiano del CIO, dopo che altri allenamenti nel fiume erano stati annullati. "Il 5 agosto le concentrazioni di escherichia coli erano molto basse nei tre punti dove sono stati prelevati i campioni - ha aggiunto - Le analisi sono state eseguite correttamente e c'è balneabilità". Per le decisioni, ha spiegato ancora la portavoce, "ci siamo basati sui risultati dei test di laboratorio relativi ai campioni presi 24 ore prima della gara, sono decisioni che vengono prese con la dovuta prudenza". Ci saranno comunque prove per gli atleti per far loro conoscere le condizioni della Senna, sempre che ci siano ottime condizioni meteo.