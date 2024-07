Parigi 2024, accoglienza calorosa per la squadra olimpica palestinese Parigi, 25 lug. (askanews) - Accoglienza calorosa per la delegazione di atleti e autorità del Comitato olimpico palestinese atterrata all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi a poche ore dall'inizio dei Giochi. La squadra è stata attesa da attivisti e sostenitori con canti e bandiere palestinesi e si è concessa sorridente alle foto. Nelle immagini si vedono il capo del comitato Jibril Rajoub accanto all'ambasciatore palestinese in Francia, Hala Abou Hassira, scortato da agenti di polizia. E tra gli atleti la nuotatrice Valerie Tarazi.