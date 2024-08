Parigi 2024, 10 giorni in bottiglia per l'artista Abraham Poincheval Parigi, 3 ago. (askanews) - Dieci giorni in una bottiglia gigante: l'installazione artistica di Abraham Poincheval si è conclusa oggi con lo stappo da parte di un assistente della sua casa temporanea galleggiante nel canale Saint-Denis ai piedi dello Stade de France, dove si svolgono le gare di atletica dei Giochi Olimpici. Una folla di curiosi e turisti ha assistito al ritorno a terra dell'artista.