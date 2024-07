Parco Italia: piantati 14.000 alberi nell'area di Malcontenta Venezia, 23 lug. (askanews) - Un programma nazionale che promuove la riforestazione e la rinaturalizzazione delle aree urbane, periurbane e rurali: questo è Parco Italia, progetto nato dalla collaborazione tra Stefano Boeri Architetti e AlberItalia con il sostegno di Amazon, che ha annunciato un nuovo grande intervento nel territorio del Comune di Venezia. Parco Italia è un programma avviato grazie a un investimento di 2 milioni di euro del Right Now Climate Fund di Amazon, un'iniziativa da 100 milioni di dollari a sostegno della resilienza climatica e della conservazione della natura. "La visione di Parco Italia - ha detto ad askanews Livia Shamir, direttrice del Dipartimento di ricerca di Stefano Boeri Architetti - è stata inizialmente ispirata dal progetto di World Park di Richard Weller, che immagina un vasto corridoio verde globale che collega tutte le riserve naturali e le aree protette del pianeta. Questo progetto ha ispirato Stefano Boeri a concettualizzare una rete ecologica in Italia che prevede la creazione di una rete connettiva di aree naturali, collegando spazi urbani, coste e catene montuose in un'unica grande infrastruttura naturale che potrebbe idealmente unire la Alpi, gli Appennini e la costa mediterranea". In questo quadro si inserisce anche il recente intervento a Venezia. "Una storia di successo - ha aggiunto la direttrice - proviene dalla regione Veneto, il territorio che ha visto il maggior numero di interventi sia per quantità di progetti che per alberi piantati. Tra questi l'intervento di imboschimento del Parco del Bacino di Malcontenta, che è un'area umida di nove ettari che si trova nel Comune di Venezia, un'area particolarmente sensibile, identificata come prioritaria sia dal governo regionale che dalle istituzioni locali a causa del rischio idrogeologico. Qui siamo intervenuti con la messa a dimora di 14.320 alberi e per questo progetto abbiamo operato in stretta collaborazione con la Regione Veneto ed è stato facilitato dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità". La piantagione di Malcontenta è la terza completata da Parco Italia in Veneto dopo quella di Camisano Vicentino, dove sono stati piantati 3.858 alberi, e quella di Mogliano Veneto, con 8.763 alberi. Nei prossimi mesi partirà un quarto progetto nei dintorni di Verona, che porterà il numero totale di piantumazioni in Veneto a 28.941. Il programma è nato durante i workshop organizzati dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, presieduta da Renato Brunetta, cui anche Amazon ha aderito, con l'obiettivo di contribuire a progetti innovativi che possano avere un impatto positivo per la comunità e il territorio. "La visione ampia di Parco Italia - ha è quella di piantare 22 milioni di alberi, un albero per ogni cittadino delle 15 città metropolitane italiane. Questa è una visione sul lungo termine, quindi che dà il respiro alla visione di un progetto molto ambizioso, ma che è realizzabile". A oggi il programma ha piantato più di 60.000 alberi e arbusti in tutta Italia. Per tutti i progetti di piantumazione, Parco Italia si occupa anche dei primi tre anni di manutenzione. Entro il 2040 l'obiettivo è quello di creare una rete nazionale di corridoi ecologici verdi in grado di aumentare e proteggere la biodiversità.