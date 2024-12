"PARADISO andata e ritorno", il libro-viaggio sul piccolo Lollo Roma, 17 dic. (askanews) - Si intitola "PARADISO andata e Ritorno", il libro scritto da Carmela Mascio, docente e scrittrice, che racconta la vicenda umana di Lorenzo Agrippino, scomparso all'età di 7 anni per un sarcoma di Ewing, una forma tumorale molto aggressiva. Un libro-viaggio che parte dalla storia d'amore dei suoi genitori. La storia non è soltanto la cronologia di una vita familiare, ma diventa il percorso, non scelto, ma intrapreso, verso un'inaspettata santità. Una santità che, sconvolgendo per primi i genitori, porterà tutti coloro che affiancheranno Lorenzo durante i 14 mesi di malattia a porsi domande che mai avrebbero pensato di farsi. Racconta l'autrice Carmela Mascio: "E' stato un viaggio che sapevo sarebbe stato impegnativo, ma lo è stato più del previsto. Un viaggio nell'anima che non può lasciare indifferenti. Si può partire senza bagaglio, ma dopo il viaggio il bagaglio sarà più forte, pesante, significativo, ma che vale la pena di portare perché parla di amore, coraggio e speranza". La mamma del piccolo Lorenzo, Elvira, racconta come è stato ripercorrere quel periodo: "E' stato un viaggio in qualche modo già fatto, da un lato doloroso, dall'altro è stato bello poter raccontare e condividere con tutti la storia di Lorenzo che speriamo sia di aiuto a tanti". I genitori di Lorenzo hanno creato un'Associazione in suo nome. Come spiega il padre, Roberto Agrippino:"Per il futuro c'è un impegno materiale molto forte con un'Associazione che porta il nome di Lorenzo, con le suore dell'Ordine di Santa Caterina da Siena che danno assistenza, ospitalità e cercano di reinserire persone povere e detenuti che sono in regime di carcerazione domiciliare. Un tema di stretta attualità, visto che le carceri sono sovraffollate". Il libro sarà disponibile su Amazon per le feste di Natale. L'intero ricavato sosterrà l'Associazione che porta il nome di Lorenzo.