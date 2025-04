Papa, una lunga folla di fedeli in fila per l'ultimo saluto Roma, 23 apr. (askanews) - Una grandissima folla in fila per dare l'ultimo saluto alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, prima dei funerali il 26 aprile. Alle 11 è iniziato l'afflusso dei fedeli. Le persone vengono fatte sostare solo per qualche minuto davanti alla bara ancora aperta con il feretro del pontefice, per una breve pausa di preghiera. Accanto alla bara, posta su una semplice pedana rossa e senza catafalco o altri segni di potere, un cero pasquale acceso, simbolo della risurrezione cristiana.