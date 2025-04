Papa, ultimo giorno per l'omaggio alla salma: oltre 100mila presenze Roma , 25 apr. (askanews) - Prosegue per il terzo giorno consecutivo il grande flusso di coloro che, nella Basilica di San Pietro vogliono rendere l'ultimo omaggio a Papa Francesco. Un afflusso che ha superato le 100 mila presenze e che, prima della chiusura della bara, sta vedendo nel luogo di culto anche oggi lunghe file, che non si sono interrotte neppure durante la notte tanto da costringere le autorità vaticane a mantenere, di fatto, aperta la Basilica per tutta la notte, anticipandone la riapertura, inizialmente prevista per le 7 del mattino, alle 5.45. Nelle immagini la lunga e composta fila lungo la navata centrale per raggiungere la bara e rendere l'ultimo saluto al Papa; la bara sarà chiusa alle 20.