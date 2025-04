Papa, tra i fedeli anche una delegazione della Roma calcio Città del Vaticano, 24 apr. (askanews) - Tra la folla che da ormai 24 ore sta sfilando nella basilica di San Pietro per l'ultimo saluto a Papa Francesco, stamane si è mischiata anche una delegazione della squadra della A.S. Roma. La delegazione giallorossa si è fermata 15 minuti per un momento di raccoglimento con una sua delegazione composta da squadra e dirigenza, guidata dal direttore sportivo Ghisolfi e dall'allenatore Ranieri. Presenti poi i gruppi di argentini (Dybala, Paredes e Soulè) e italiani (Cristante, Mancini e Pellegrini), oltre ai dirigenti Lombardo, Scala, Ricchio, Castaldi e Feliziani. Nel pomeriggio, invece, è stata annunciata anche la visita dell'altra squadra della capitale, la S.S. Lazio. A guidarla, molto probabilmente, il presidente Claudio Lotito.