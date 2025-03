Papa, situazione "stabile" e continua il pellegrinaggio al Gemelli Roma, 3 mar. (askanews) - Preghiere, fiori e candele per Papa Francesco davanti alla statua di Giovanni Paolo II al Policlinico Gemelli di Roma. Sono passati 17 giorni da quanto Bergoglio è ricoverato (dal 14 febbraio) e, secondo gli ultimi bollettini, la sua situazione clinica è "stabile". "So che il Papa è ricoverato e quindi un pensiero va a lui. Bello vedere tutti questi altri pensieri che ci sono per il Papa e speriamo che tutto vada al meglio", commenta Elena Ievano, impiegata. "Che il signore ce lo lasci il più possibile - afferma ad Afp Clara De Siena, pensionata - sempre con noi e soprattutto finché passino queste cose cattive che sono nel mondo". "É un padre diciamo, è un padre - aggiunge Antonio Migliavacca, commerciante - Speriamo si rimetta presto, comunque sia è una persona anziana, sta dando tanto, sta dando tanto alla Chiesa, speriamo si rimetta al più presto possibile".