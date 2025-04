Papa, Prefetto di Roma: per i funerali divieto di sorvolo sull'area Roma, 23 apr. (askanews) - "È stato predisposto un divieto di sorvolo per le zone interessate, e ci saranno delle attività specifiche antidrone. L'areonautica sta collaborando e questi servizi, sono già in atto e finiranno quando termineranno queste esigenze, non solo per i funerali, ma anche per il Giubileo degli adolescenti, per il quale ci sono state circa 100mila prenotazioni, quindi fino a domenica". Lo ha spiegato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica organizzato per decidere i provvedimenti da adottare in vista delle esequie di Papa Francesco sabato 26 aprile. "Poi continueremo a lavorare per un Conclave sereno che qui a Roma solitamente è seguito da molti fedeli" ha aggiunto.