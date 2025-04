Papa, Piantedosi: ci prepariamo per arrivo di 170 delegazioni estere Roma, 23 apr. (askanews) - "È difficile dire quante persone arriveranno a Roma, noi ci stiamo preparando per decine di migliaia di persone", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Roma. Secondo Piantedosi, più o meno si attendono "almeno 170 delegazioni tra capi di Stato e di governo" per le esequie di Papa Francesco sabato a Roma. Le forze di sicurezza e dell'ordine si stanno "calibrando" sulla base di quanto avvenuto in occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo II ha spiegato il ministro dell'Interno. "Abbiamo dato avvio a questo grande lavoro per i profili di sicurezza pubblica di questo evento molto impegnativo perché vede la concomitanza dei funerali del Papa, delle celebrazioni del 25 aprile e degli eventi del Giubileo già calendarizzati che prevedono l'arrivo di decine di migliaia di persone - ha detto il responsabile del Viminale - è importante che ci sia uno stretto raccordo tra le forze in campo. Ci stiamo calibrando in base a quanto avvenuto in passato, ci siamo attenuti a questa cornice di massima".