Papa: oggi per molti cristianesimo propone idee assurde Città del Vaticano, 9 mag. (askanews) - "Sulla bocca di molti uomini e donne del nostro tempo. Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda, per persone deboli e poco intelligenti; contesti in cui ad essa si preferiscono altre sicurezze, come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere. Si tratta di ambienti in cui non è facile testimoniare e annunciare il Vangelo e dove chi crede è deriso, osteggiato, disprezzato, o al massimo sopportato e compatito". Lo ha sottolineato, nella sua omelia nella Cappella Sistina in Vaticano, Papa Leone XIV parlando di fronte ai cardinali nella Cappella Sistina. "Eppure, proprio per questo, - ha subito aggiunto - sono luoghi in cui urge la missione, perché la mancanza di fede porta spesso con sé drammi quali la perdita del senso della vita, l'oblio della misericordia, la violazione della dignità della persona nelle sue forme più drammatiche, la crisi della famiglia e tante altre ferite di cui la nostra società soffre e non poco".