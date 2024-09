Papa, manifestante anti-Corrida intralcia papamobile in Lussemburgo Roma, 26 set. (askanews) - Mentre Papa Francesco girava per le strade del Lussemburgo fiancheggiate da folle di fedeli esultanti, una manifestante anti-corrida ha esposto davanti alla papamobile, intralciandola per pochi secondi, il cartello con la scritta "La corrida è peccato". La giovane donna è stata subito allontanata dalle guardie di sicurezza. Bergoglio è arrivato oggi in Lussemburgo per una visita di 4 giorni che comprende anche il vicino Belgio.