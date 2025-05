Papa Leone XIV si affaccia per la prima volta in San Pietro Città del Vaticano, 8 mag. (askanews) - Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro indossando la tradizionale "mozzetta" rossa, una mantellina corta, chiusa sul petto da una serie di bottoni, che Papa Francesco non indossò nel 2013 quando si affacciò dopo la sua elezione. Evidentemente emozionato, ha salutato la folla in piazza.