Papa Leone XIV incontra l'arcivescovo di Kiev Sviatoslav Shevchuk Città del Vaticano, 15 mag. (askanews) - Intensa agenda di incontri e udienze per Papa Leone. Stamane il nuovo pontefice ha ricevuto in Vaticano il Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Card. Michael Czerny, accompagnato dai segretari del Dicastero, suor Alessandra Smerilli, il card. Fabio Baggio, e mons. Anthony Onyemuche Ekpo. Papa Prevost ha, quindi, incontrato l'Arcivescovo Maggiore di di Kiev, sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk e in udienza anche i rappresentanti dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Il nuovo pontefice statunitense, si è offerto di mediare tra i leader dei Paesi in guerra, affermando che lui stesso "farà ogni sforzo affinché questa pace possa prevalere". Sempre il Papa ha poi ricevuto il Card. Raymundo Damasceno Assis, Arcivescovo emerito di Aparecida in Brasile, mentre nel pomeriggio è prevista una nuova udienza, questa volta, con l'arcivescovo Metropolita di Porto Alegre in Brasile, il Card. Jaime Spengler, che è anche Presidente del Consiglio Episcopale Latinoamericano (C.E.L.AM.) e con il segretario generale della stessa organizzazione, Mons. Lizardo Estrada Herrera, Vescovo titotale di Ausuccura.