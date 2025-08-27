Papa Leone lancia nuovo appello per "cessate il fuoco permanente" a Gaza Roma, 27 ago. (askanews) - Papa Leone XIV implora che "tutti gli ostaggi siano rilasciati" e che si raggiunga un "cessate il fuoco permanente" a Gaza, durante la sua udienza generale settimanale in Vaticano. Chiede inoltre che il diritto umanitario sia "pienamente rispettato". "Supplico che siano liberati che tutti gli ostaggi vengano rilasciati, che si raggiunga un cessate il fuoco permanente, che si faciliti l'ingresso sicuro degli aiuti umanitari e che il diritto umanitario sia integralmente rispettato. In particolare, l'obbligo di tutelare i civili e i divieti di punizioni collettive, di uso indiscriminato della forza e spostamento forzato della popolazione" ha detto il Pontefice. "Mi unisco alla dichiarazione congiunta dei Patriarchi greco-ortodosso e latino di Gerusalemme, che ieri hanno chiesto la fine di questa spirale di violenza, la fine della guerra e di dare priorità al bene comune del popolo".