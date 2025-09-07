Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato GerusalemmeBuoni pasto 2026Sinner AlcarazUcraina RussiaElezioni regionali
Acquista il giornale
VideoPapa Leone invoca la pace in Terra Santa e Ucraina
7 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Papa Leone invoca la pace in Terra Santa e Ucraina

Papa Leone invoca la pace in Terra Santa e Ucraina

L'appello oggi durante l'Angelus: "La guerra non porta mai vera sicurezza"