Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoPapa Leone: "Il 22 agosto digiuno e preghiera per la pace"
20 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Papa Leone: "Il 22 agosto digiuno e preghiera per la pace"

Papa Leone: "Il 22 agosto digiuno e preghiera per la pace"

Nell'udienza del mercoledi': "Dio asciughi le lacrime di chi soffre per i conflitti"