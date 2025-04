Papa, il Prefetto di Roma: non sono previste zone rosse per funerali Roma, 22 apr. (askanews) - "Ci saranno maxi -schermi lungo via della Conciliazione, piazzale Risorgimento, piazza Pia. Poi man mano che andremo avanti se dovessimo percepire un numero ancora più grande di persone ne saranno posizionati altri". Lo ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sull'organizzazione in vista delle esequie di Papa Francesco. "Non sono previste zone rosse - ha continuato - ma aree dove saranno estesi i controlli e le verifiche". Il prefetto ha quindi confermato la presenza di una 'no fly zone' nell'area del Vaticano e della Capitale in occasione delle esequie del Santo Padre.